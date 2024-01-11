أسعار زيت الطعام اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. العباد بـ 59,000 جنيه

أسعار زيت الطعام.. واصلت أسعار زيت الطعام خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، استقرارًا، حيث تراوح السعر ما بين 40 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافي الاختناقات الموسمية.

وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتكوين مخزون لمدة لا تقل عن 6 شهور، وأن الرصيد الاستراتيجي من الزيت التمويني يكفي لنحو 4.3 شهر، حيث بلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منهم 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام، اليوم الخميس، وجاءت هذه الخدمة من الوفد للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على ساحة زيت الطعام وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس بالاسواق

زيت الطعام

سعر زيت الذرة الخام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 50,000 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبتت أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها الشرائية، عند 60,000 جنيه للطن.

أسعار الزيت الجملة اليوم

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا، استقرارًا، في قيمته الشرائية، مسجلًا 60,500 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 59,000 جنيه للطن.

زيت الأولين

واستقر سعر طن زيت الأولين، بالقيمة الشرائية، مسجلًا 58,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.