وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان المجمع الحكومي الجديد والمدينة الرياضية

في مستهل زيارته لمحافظة الوادى الجديد

استهل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الوادى الجديد التى يقوم بها اليوم الخميس لتفقد مجمع المصالح الحكومية بالوادى الجديد برفقة المحافظ اللواء محمد الزملوط.

ويعد المجمع الحكومي بالوادى الجديدة كنموذج أول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الوادى الجديد المدينة الرياضية الملحقة بالمجمع الحكومي والتي أُقيمت على مساحة ٥ فدان وتضم ٢ ملعب خماسي نجيل صناعي و ٢ حمام سباحة وملعب طائرة وملعب متعدد الأغراض ومضمار دراجات بطول ٨٠٠م.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ،استقبالا صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يزور المحافظة لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الرياضية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ونواب رؤساء جامعات سوهاج وطنطا وبني سويف ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية المنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية، إيهاب الابياري مدير عام المنشأة الرياضية، وسام فاروق مدير أنشطة وفعاليات مراكز الشباب.

أشاد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع محافظة الوادى الجديد فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة لخدمة أبناء الوادى الجديد وتوفير كل المتطلبات لهم، مبيناً أن محافظة الوادى الجديد تشهد طفرة انشائية وتنموية كبيرة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ولفت الوزير إلى حرص المحافظة على إنشاء مدينة رياضية تخدم العاملين بالمجمع الحكومي، وتتيح ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية، للحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للعاملين.

