مفاجأة سارّة للأطباء بشأن الاشتراك في مشروع العلاج

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح فترة استثنائية للأطباء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأطباء وأسرهم اعتبارًا من الخميس 1 فبراير وحتى 29 فبراير 2024 على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وأشارت النقابة، إلى أنه تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنًا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين أولا.

2- احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3- السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4- الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى).

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6- استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.

يذكر أن نقابة الأطباء، كانت قد أعلنت فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لمدة 3 أشهر متصلة فى الأول من أكتوبر 2023 وحتى 31 ديسمبر الماضى.