جوجل تسرح مئات الموظفين في أقسامها المساعدة والأجهزة

قامت شركة جوجل بتسريح "عدة مئات" من العمال في أقسام متعددة كل منها في جولة جديدة من شد الحزام، وفقًا لتقارير من صحيفة نيويورك تايمز، و9to5Mac، وSemafor وغيرها.

تشمل الأقسام المتأثرة الأجهزة (Pixel وNest وFitbit) والهندسة الأساسية ومساعد Google. إن التخفيضات – التي يبدو أنها لا تقل عن 600 ولكن قد تكون أعلى – أصبحت فعالة بالفعل وتم إبلاغ العمال المتأثرين بها.

وقال متحدث باسم جوجل لصحيفة نيويورك تايمز في بيان: "نحن نستثمر بشكل مسؤول في أكبر أولويات شركتنا والفرص المهمة المقبلة". "تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية، والتي تتضمن إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم."

وكجزء من التخفيضات، يقال إن جوجل ستعيد تنظيم أقسامها Pixel وNest وFitbit، وسيغادر مؤسسو Fitbit جيمس بارك وإريك فريدمان وغيرهم من القادة الشركة. وبحسب ما ورد سيكون لدى الشركة فريق واحد مسؤول عن هندسة الأجهزة في الأقسام الثلاثة.

وقالت الشركة لبعض الموظفين في قسم الهندسة الأساسي، وفقًا لمذكرة اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز: "لقد اضطررنا إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن التوظيف المستمر لبعض موظفي Google، ونأسف لإبلاغكم بأنه سيتم إلغاء منصبكم". .

رفضت الشركة الرد على The Verge عندما سئلت عما إذا كانت قد خفضت عدد الموظفين في أي أقسام أخرى – وبالتالي فإن العدد الإجمالي لعمليات تسريح العمال غير واضح. في العام الماضي، قامت شركة جوجل ببعض أكبر تخفيضات الوظائف على الإطلاق، حيث قامت بتسريح حوالي 12000 شخص في يناير. اعتبارًا من أواخر العام الماضي، وظفت الشركة 182,381 شخصًا، وبلغ عددهم 118,899 في بداية عام 2020، قبل جائحة كوفيد-19 مباشرة.

وكان ذلك جزءًا من انخفاض أوسع في الوظائف عبر الصناعة في عام 2023، مع تسريح أكثر من 220 ألف عامل خلال العام. وجاءت تلك الشركات من شركات أكبر مثل Meta وAlphabet وMicrosoft وSpotify وAmazon، إلى جانب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.