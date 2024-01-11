جمع ملايين واختفى| ظهور مستريح جديد في المنصورة

بدأت نيابة قسم أول المنصورة تحقيقات مكثفة في 8 بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين بقرى عزب ديرب والكرما وميت طريف والنهضة بمركز دكرنس اتهموا خلالها رجل أعمال يقيم بمدينة المنصورة بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة تزيد على 2 مليون جنيه بحجة تشغيلها في أحد مشاريعه وقام بمنحهم مبالغ مالية بصورة منتظمة ثم اختفى منذ ثلاثة أشهر.

مشاريع عدة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغات لقسم أول المنصورة بقيام سليمان ع. ع . م، رجل أعمال مقيم في المنصورة، بجمع أموال من عدد من المواطنين بحجة توظيفها في مشاريع عدة.

وتم تحرير بلاغات من إيمان. ع وأميرة. ع وشيرين .ع وهبة. ر وحملت البلاغات أرقام محاضر 170 و190 238 و239 و267 و270 و271 و277 و278 و279 إداري قسم أول المنصورة لسنة 2024، وأرفق الضحايا صورا من إيصالات الأمانة التي وقع عليها المتهم والتي تفيد استلام تلك المبالغ منهم.

أرباح شهرية

واتهم المواطنون في البلاغات المتهم بالنصب عليهم في مبالغ ماليه تخطت مبلغ 2 مليون جنيه نتيجة قيامه بإيهامهم بتشغيلها في مشاريعه نظير أرباح شهرية إلا أنه نصب عليهم واختفى منذ فترة ولم يرد الأموال ، وأشاروا إلى أن هناك ضحايا جدد حصل منهم المتهم على مبالغ مالية أيضا في عدة بلاد تابعة لمركزي دكرنس وبني عبيد بالدقهلية .

فوائد كبيرة

وأكد الضحايا في بلاغاتهم أن المتهم اتفق معهم تشغيل الأموال مقابل فوائد كبيرة حتى توقف فجأة عن سداد الفوائد واختفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إرفاقه بالمحاضر الأصلية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إيصال أمانة محرر من المتهم