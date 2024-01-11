إلغاء إجازة السبت بكافة مدارس المنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، قرارًا بإلغاء إجازة السبت المقبل والموافق 13/1/2024، وذلك في كافة المدارس والمنشآت التعليمية التابعة لها في الإدارات والديوان العام، بناء على توجيهات مدير المديرية.

وحرص محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، على إصدار أمرا إداريا رقم 2 للعام الدراسي 2023/2024، لجين سير العمل وانتظامه، وضمان جودة الأداء فترة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي وللصالح العام.

وجاء نص الأمر الإداري الصادر عن مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية: يعتبر يوم السبت الموافق 13/1/2024 يوم عمل رسمي لكافة العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها بكافة المراحل، وعلى مديري العموم ومديري عموم الإدارات التعليمية إخطار المدارس والعاملين بها تحت نطاق رئاستهم بهذا القرار، حرصا على صالح الكلاب وحافظا على انتظام سير العملية الامتحانية.

وتابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، العمل بكنترول الشهادة الإعدادية المهنية والتي بدأت أول أمس امتحانات نصف العام يناير 2024، بوجود رئيس الكنترول أيمن يونس، ومشرف عام التقدير محمد عبد السلام، مشددًا على مراعاة التوزيع العادل والشفافية والحيادية لجميع المعلمين المقدرين للدرجات