أزهر الشرقية يُعلن نتائج مسابقة «المسرح الإسلامي» لفتيات الإعدادية والثانوية

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة المسرح الإسلامي، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة ضمن خطة رعاية الطلاب تحت إشراف الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأسفرت النتائج النهاىية عن فوز كل من: تسنيم خالد ناصر من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، سهيلة عبد العظيم سعد من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، شمس أحمد محمد من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي.

وفازت أيضا: ردينة اسامة فوزي من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، ريماس محمد صابر من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، نهال عبدة أمين من معهد فتيات فؤاد خميس الإعدادي الثانوي، منال أحمد رفعت من معهد فتيات حمادة الإعدادي الثانوي.

كما تم إعلان فوز صفاء أحمد عبد الفتاح من معهد فتيات حمادة الإعدادي الثانوي، بسملة رضا السيد من معهد فتيات حمادة الإعدادي الثانوي، أميرة هاني حسن من معهد فتيات حمادة الإعدادي الثانوي، أمال على عبد اللطيف من معهد فتيات حمادة الإعدادي الثانوي.