الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإيطالي يؤكد رفض بلاده للترحيل القسري لسكان غزة

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

رفضت الحكومة الإيطالية على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال الوزير الإيطالي، مخاطبا مجلس نواب بلاده حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) اليوم الأربعاء "نقول لا للترحيل القسري لسكان غزة، لا لتقليص مساحة القطاع وإعادة احتلاله من قبل إسرائيل أو عودة حكم حماس، لا للنظر في مستقبل غزة بشكل منفصل عن مستقبل الضفة الغربية وعن القضية الفلسطينية برمتها".

وأكد ترحيب بلاده بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة كحل انتقالي يحدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمشاركة الدول العربية، واستئناف العملية السياسية من أجل تحقيق حل الدولتين.

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