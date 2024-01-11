الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| أماكن سقوط الأمطار في مصر

أمطار
أمطار

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال هذه الفترة، موضحة أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على  السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

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أماكن سقوط الأمطار في مصر: 

 أضافت الهيئة، أن هناك أمطارًا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمتار.

الطقس السائد مائل للبرودة: 

 ذكرت الهيئة، أن الطقس السائد مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء ، فضلًا عن تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد حتى الإثنين المقبل.

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 18 والصغرى 11

طنطا العظمى 19 والصغرى 11

شبين الكوم العظمى 20 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 12 

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 12

السويس العظمى 19 والصغرى 10

العريش العظمى 21  والصغرى 10

رفح العظمى 21 والصغرى 09 

شرم الشيخ العظمى 24  والصغرى 16 

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 

بني سويف العظمى 20 والصغرى 08 

المنيا العظمى 18 والصغرى 07  

أسيوط العظمى 19 والصغرى 08

سوهاج العظمى 19 والصغرى 09

قنا العظمى 26 والصغرى 13

الأقصر العظمى 26 والصغرى 11

أسوان العظمى 27 والصغرى 15

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