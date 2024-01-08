الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي مات سياسيا

الأمن الأوكراني
الأمن الأوكراني

قال سكرتير لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات، العقيد في جهاز الأمن الأوكراني رومان كوستينكو، اليوم الاثنين، معلقا على مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "مات بالفعل سياسيا".

وأشار كوستينكو في مقابلة إذاعية مع راديو "صوت جديد": " إلى أنه يعتقد أن زيلينسكي، يجب أن يفهم الآن بنفسه أنه لن يصبح رئيسا مرة أخرى، وأن هذه فترة ولاية واحدة فقط لديه الآن، وعليه أن يفهم أنه مات بالفعل من الناحية السياسية".

وتابع كوستينكو: "والآن لا يجوز له (زيلينسكي) اتخاذ القرارات التي تمنحه الفرصة لإعادة انتخابه في الانتخابات المقبلة أو التي ستدعم تصنيفه، بل عليه اتخاذ القرارات التي تعطي الفرصة للحفاظ على هذه الدولة".

 

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