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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة الطيران تكشف حقيقة وجود طائرات من طراز بوينج B737-9 Max

وزارة الطيران امدني
وزارة الطيران امدني

 تؤكد وزاره الطيران المدنى ، بأنه لا يوجد لدى شركات الطيران المصرية والمُسجلة بجمهورية مصر العربية أي من الطائرات المُتأثرة بالعيب الفني الذي تعرضت له طائرة من "طراز البوينج B737-9 Max" التابعة لإحدى شركات الطيران 

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وتوضح الوزارة أن التعاقد الذي تم مؤخراً من جانب شركة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة فإنها من طراز البوينج  8- 737 Max وليست من طراز B737-9 Max موضوع العيب الفني.

كما تؤكد الوزارة أن تعزيز السلامة الجوية والحفاظ على أمان وسلامة أعمال النقل الجوي يأتى فى مقدمة أولوياتها.

هذا وتهيب وزارة الطيران المدني تحري الدقة في تداول أي بيانات تتعلق بأراء ووجهات نظر فنية تكون صادرة عن غير المتخصصين ،، علمآ بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع التحديثات والمستجدات الفنية والتشغيلية الصادرة عن شركات تصنيع الطائرات.

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