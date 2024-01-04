2023.. مصر للطيران وشركاتها التابعةعملاق يتحدي

استقبل المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السيد كامل العوضى نائب رئيس الإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمقر الشركة من منطلق تعزيز سبل التعاون بين الإياتا ومصر للطيران وكذلك التحديات التى تواجه شركات الطيران.

شهد وزراء الطيران والصحة والتعليم العالي إفتتاح فاعليات المؤتمر العلمي الأول لمستشفى مصر للطيران إحتفالًا بمرور 40 عاماً على إنشائها، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي تعقده مستشفى مصر للطيران في إطار بحث المستجدات العلمية في مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي.

إتخذت الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة إستعداداً لشهر رمضان المعظم بما يتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم، كما شاركت مصر للطيران عملائها القادمين والمسافرين في الإحتفال بحلول شهر رمضان.

شاركت مصر للطيران في إجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٩٤ للإتحاد العربى للنقل الجوى في جدة بإستضافة من شركة الخطوط السعودية، وتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة في مجال النقل الجوي، في إطار حرص مصرللطيران علي المشاركة فى كافة المؤتمرات والمجالس التنفيذية والجمعيات العامة التابعة للمنظمات الدولية.

إفتتح الطيار محمد موسي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة كافتيريا إيروكافيه فى إطار تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالخدمة المقدمة للمسافرين والمودعين ومراعاة للتطوير المستمر وتنويع المنتجات على مدار اليوم لتحظي برضا وإقبال مرتادي مطار القاهرة الدولي.

ممارسات حوكمة الشركات

أعلنت مصر للطيران تبنيها أفضل ممارسات حوكمة الشركات وذلك من خلال تأسيس ثلاثة لجان فرعية جديدة (لجنة المراجعة – لجنة رأس المال البشري- لجنة التكنولوجيا والتحول الرقمي) تابعة لمجلس الإدارة، وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الشفافية والتحسين المستمر والكفاءة في جميع معاملات الشركة لصالح عملائها الكرام والعاملين بها.

تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة، حيث سيرت مصر للطيران ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن خلال الفترة من 20 أبريل وحتى 2 مايو2023.

سيرت مصر للطيران ما يقرب من 534 رحلة داخلية جوية ( ذهاب / عودة ) من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي وهي شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان خلال أجازة عيد الفطر المبارك .

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أولى رحلات شركة FLY OYA الليبية قادمة من مطار معيتيقة إلي مطار برج العرب، وقدمت الشركة خدماتها علي أعلي مستوي بما يتوافق مع المقاييس العالمية وكذلك تم تجهيز مجموعة العمل والمعدات الخاصة لخدمة رحلة الطيران.

استأنفت شركة مصر للطيران للشحن الجوي رحلاتها المنتظمة إلي مطار معيتيقة بدولة ليبيا الشقيقة بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات وذلك بواقع رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفقا لسياسة العرض والطلب وذلك لخدمة الحركة التجارية بين البلدين، كما تم تشغيل عدد 12 رحلة شحن جوي خلال شهري أبريل ومايو 2023 بإجمالي حمولة بلغت 645 طن باستخدام طائرات الشحن الجوي من طراز A330-200 و B737-800f لمطار معيتيقة بليبيا.

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 189 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) وذلك باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية، والذى عقد تزامنا مع معرض الطيران للشركاء فى الصناعة الذى تنظمه AFRAA من كل عام Aviation Stakeholders Convention.

قامت شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بتنفيذ العديد من اعمال صيانة وعمرة الطائرات وذلك لعدد ٨ طائرات تابعة لشركات طيران عربية وعدد ٦ طائرات لشركات طيران افريقية في خطوة جديدة نحو زيادة عدد عملائها وتوسيع نطاق التعاون الفني مع شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

قامت مصـــــرللطــــيران بإطلاق منــظومة قنوات التوزيــــــع الجــــديدة NDC (EGYPTAIR Retailing System) ، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة فرص عرض وبيع منتجات الشركة وخدماتها الإضافية (Ancillary Services) بشكل أفضل مما هو عليه الأن من خلال أنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، كما يعزز برنامج (NDC) أيضاً من قدرة التواصل بين شركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر (B2B) سواء شركات السياحة المعتمدة (IATA) أو غير المعتمدة (Non IATA).

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن إحتفالية مصر للطيران بتوديع أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ/2023 م من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والداخلية والأوقاف ومصر للطيران، ونقلت مصرللطيران هذا العام ما يقرب من 35 ألف حاجاً إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة ، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاجًا من حجاج باماكو بدولة مالي علي متن 21 رحلة جوية و 3000 حاجًا من الحجاج الفلسطنيين علي متن 10 رحلات جوية.

قدمت مصر للطيران عضو تحالف ستار التهنئة إلي تحالف ستار لفوزه بأفضل تحالف لشركات الطيران في العالم وذلك في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية المقدمة من سكاي تراكس للعام الحالى 2023، كما فازت استراحة التحالف في لوس انجلوس بجائزة أفضل استراحة تحالف طيران في العالم وذلك للعام السابع على التوالي.

هنأت مصر للطيران السيد ثيو باناجيوتولياس لاختياره الرئيس التنفيذي التالي لتحالف Star Alliance أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم متمنيه له مزيدا من النجاحات والإنجازات.

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن طرح أحدث عروضها الترويجية على درجة رجال الأعمال تخفيض يصل إلى 25% ، وتخفيض 50% على فرق سعر تعلية الدرجة من تذاكر الدرجة السياحية علي تذاكر السفر المصدرة والتي تبدأ من داخل جمهورية مصر العربية إلي نقاط شبكة مصر للطيران الدولية.

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني عن إمكانية الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة ويمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولى.

أنهت وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة موسم حج هذا العام 1444هـ / 2023م بعودة ما يقرب من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة من مطارى جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية على متن ٢٤٠ رحلة جوية ليصبح إجمالي عدد الحجاج الذين نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران فى مرحلتي الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية .

برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني انعقدت أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السادة أعضاء الجمعية العموميه والسادة أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة.

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو ١٢ عقد لتقديم خدمات الصيانة اليومية لشركات الطيران من مختلف الجنسيات بمحطات الشركة بالمطارات المحلية والخارجية ليبلغ إجمالي عملاء الصيانة اليومية بمختلف المحطات ٨٣ عميل ومن بينهم تقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتي شرم الشيخ والغردقة لطائرات شركات ايروفلوت الروسية و Fly Arna الأرمينية بالإضافة إلى خدمة طائرات شركة Salam Air العمانية بمطار برج العرب ومطار الخرطوم وخدمة طائرات الأردنية للطيران بمطاري جدة والمدينة وشركة ITA Airways الإيطالية بمطار القاهرة، بالإضافة إلي تنفيذ كشوفات صيانة متنوعة لعدد من طائرات العملاء خلال شهر يوليو.

مصرللطيران تهنئ تحالف ستار العالمي، شريك النجاح وأكبر تحالف طيران في العالم، لحصول استراحة Star Alliance Los Angeles على لقب استراحة المطار الرائدة في أمريكا الشمالية في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2023 وذلك للعام الرابع على التوالي.

أنهى وفد إدارة أمن النقل الأمريكية TSA عمليات التفتيش ومراجعة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة الدولي ورحلات الركاب والبضائع لشركة مصر للطيران جاء ذلك عقب زيارته وأشاد أعضاء وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة السيد William Grinolds ملحق إدارة أمن النقل الامريكي للتمثيل الحكومي بإلتزام الجانب المصري بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والتأمينية بمطار القاهرة الدولي ورحلات الشركة الوطنية مصر للطيران وفقًا لأعلى مستويات الأمن والسلامة الدولية.

نظم مكتب مصر للطيران بإسطنبول بالتنسيق مع أهم وأكبر وكلاء السياحة فى تركيا وبالشراكة مع مجموعة فنادق البارون رحلة تعريفية تتضمن 20 وكيل سياحى ووكلاء سفر DMCs للترويج لشبكة خطوط مصر للطيران الدولية والداخلية وأيضاً للترويج لمدن الجذب السياحى فى جمهورية مصر العربية.

شارك المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 95 وفعاليات الجمعية العامة رقم 56 للاتحاد العربى للنقل الجوى بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

مصر للطيران تطلق حملة ترويجية على عدد من سيارات تاكسي لندن الشهيرة تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمى WTM.

المشاركة فى المؤتمرات والمعارض :

شاركت مصرللطيران فى فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر والمعروف باسم فيتور (Fitur)، فى دورته ٤٣ بالعاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة، حيث يُعد معرض فيتور أحد أهم المعارض السنوية الدولية المتخصصة في مجال السياحة والسفر.

أرسلت إدارة البنك المركزي المصري خطاب شكر إلي شركة مصرللطيران لدورها الكبير في نجاح استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

شاركت مصر للطيران فى معرض سوق السفر العربى

ATM (Arabian Travel Market)، والمقام بمدينة دبي بمركز دبي التجاري العالمي والذى يحتفل هذا العام بعيده الثلاثين تحت شعار" العمل نحو بيئة نظيفة " "Working Towards net zero " بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

استضافت مصر للطيران ممثلة فى شركة الصيانة والأعمال الفنية مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات والتدريب في إفريقيا والشرق الأوسط فى نسخته الحادية والثلاثين، وشهدت جلسات المؤتمر حلقات نقاش متعددة الموضوعات بهدف تبادل الخبرات وطرح الحلول المبتكرة لتطوير قطاع الطيران بصفة عامة وصيانة الطائرات والتدريب بصفة خاصة.

دورات تدريبيـــة:

استضافت اكاديمية مصر للطيران للتدريب بصفتها عضو برنامج TRAINAIR PLUS دورة تدريبية دولية بنظام المنصة الافتراضية virtual في مجال الحفاظ علي البيئة بعنوان CORSIA، بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني العالمي ICAO ، وقد تناولت الدورة التدريبية موضوعات خاصة بمراقبة وإعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية.

جوائز وشهادات واعتمادات:

نجحت مصرللطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA)).

تم إختيار الناقل الوطني مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها في استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

في ضوء إتباع الناقل الوطني لسياسات تقليل الإنبعاثات وفقاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27، ونجح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات فى إجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة في مجال الإنبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA.

حصلت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada، في إطار استمرارًا الشركة في توسيع قاعدة العملاء والوكلاء من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

حصلت مصرللطيران على المركز الخامس بين شركات الطيران الأجنبية الأكثر تشغيلاً للرحلات الجوية من وإلى إسطنبول بناءً على التقييم والإحصائيات التى قام بها مطار إسطنبول خلال عام ٢٠٢٢.

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص : A220/300- A320/200 A330/200- A340/300ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تجديد إعتماد شهادة

جوائز وشهادات واعتمادات:

· نجحت مصرللطيران فى تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة Argos Pros المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA)).

· تم إختيار الناقل الوطني مصر للطيران ضمن شركات الطيران التى تعافت بشكل سريع وملحوظ من جائحة كورونا، واستندت النتائج إلى مدى إقبال الركاب على شركات الطيران ونجاحها في استمرار تشغيل الرحلات وكثافة الركاب.

في ضوء إتباع الناقل الوطني لسياسات تقليل الإنبعاثات وفقاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27، ونجح قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات فى إجتياز مراجعة شركة ڤيريفافيا العالمية المتخصصة في مجال الإنبعاثات الناجمة عن الطائرات CORSIA.

حصلت شركة مصرللطيران للخدمات الجوية على تقييم مرتفع فى مراجعة سلامة الغذاء من شركة MADINA لصالح شركة Air Canada، في إطار استمرارًا الشركة في توسيع قاعدة العملاء والوكلاء من شركات الطيران الأجنبية وتقديم أفضل وأجود الخدمات الجوية لهم.

حصلت مصرللطيران على المركز الخامس بين شركات الطيران الأجنبية الأكثر تشغيلاً للرحلات الجوية من وإلى إسطنبول بناءً على التقييم والإحصائيات التى قام بها مطار إسطنبول خلال عام ٢٠٢٢.

نجحت أكاديمية مصرللطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي "سيميليتور" بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات أيرباص : A220/300- A320/200 A330/200- A340/300ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

نجحت شركة مصر للطيران فى اجتياز تجديد إعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسي (Headquarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

إجتازت أكاديمية مصرللطيران للتدريب مراجعة شركة SGS الدولية لتجديد اعتمادات شهادة ISO ISO9001 : 2015 ISO14001 : 2015/ ISO 45001 : 2018 / في مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أية ملاحظات.

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي مما يضعها في مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد على جودة عناصرها الفنية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASAللعام السابع عشر على التوالي وذلك للتدريب الفني، ويعد هذا التجديد للاعتماد هو الأول بعد إضافة الأكاديمية لطرازي A320 neo وB787 إلى قدراتها التدريبية، ويؤكد التجديد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.

حصلت مستشفى مصر للطيران على إعتماد التميز في السياحة العلاجية Temos-GAHAR edition لتصبح أول مستشفى في جمهورية مصر العربية تحصل على هذا الإعتماد، وذلك فى إطار استراتيجيـــة الدولة المصرية نحو ترسيخ موقع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد إعتماد وكالة الإتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " إيازا " لجهاز الطيران التمثيليA320 (neo /ceo)، وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة جهاز الطيران التمثيلي وما يتم عليه من أعمال صيانة وتحديث وكذلك مراجعات الجودة ليظل الجهاز متوافقا مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

نجحت شركة مصرللطيران فى اجتياز تفتيش تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به شركة GHS الأمريكية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

خطوط جديدة / إعادة تشغيل خطوط:

قامت مصرللطيران بتشغيل أول رحلة دولية من مطار سفنكس الدولي إلى مطار ألميريا بأحدث طائراتها من طراز إيرباص A320neo لنقل أعضاء مجلس إدارة إتحاد ألميريا الرياضي بأسبانيا.

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولى والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، هذا وقد قامت مصرللطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد، وتم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد.

استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي – أيام السبت والإثنين والأربعاء، وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي للسادة أعضاء برنامج المسافر الدائم.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والسيد غاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة مراسم إنطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737- ، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن.

أقلعت أولي رحلات مصرللطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي وذلك في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير مصرللطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.

طائرات جديدة:

تسلمت شركة مصر للطيران للشحن الجوى طائرة جديدة من طراز بوينج B737-800SF بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي، حيث تعاقدت شركة مصر للطيران للشحن الجوى مع شركة Commercial Jet الأمريكية الرائدة فى مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز800SF B737-.شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التيٍ تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

أعلنت مصر للطيران عن إنضمام الطائرة السابعة من طراز B787-9 دريم لاينر والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطنى مصر للطيران وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، على أن تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول في عام 2024.

الاتفاقيات وبروتوكولات:

وقعت شركة مصر للطيران للشحن الجوي إتفاقية تعاون مع شركة سيفا العالمية في مجال نقل البضائع بين عدة دول في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين لتعزيز التعاون في مجال الشحن الجوي، ولجذب المزيد من العملاء لنقاط الشبكة الخاصة بالشركة.

خلال معرض WTM قامت مصر للطيران بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة اسعاد خاصة بالمواطنين والموظفين الإماراتيين لتقديم نسبة تخفيض على خطوط مصرللطيران، بالإضافة إلى بروتوكول حافز سنوي لوكيل مصر للطيران بالشارقة sata travel التابعة لهيئة مطار الشارقة.

قامت مصرللطيران بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب تفعيلاً لمبادرة " عشانك يابلدى" التى أطلقها الاتحاد ويهدف البروتوكول إلى الترويج للسياحة العلاجية فى مصر من خلال تعاون عربي - إفريقي مشترك إلى جانب تنشيط حركة السياحة الدينية لزيارة المعالم الدينية المتميزة فى مصر .