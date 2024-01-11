رضا عبدالعال: أمم إفريقيا ستشهد مفاجآت مدوية

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار ستشهد العديد من المفاجآت المدوية في الفترة المقبلة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستشهد العديد من المفاجآت المدوية في كل الأدوار خاصة الدور الأول بالبطولة الأفريقية ".

وأضاف:" أنتظر تقديم منتخب مصر مشوار قوي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لنهائي البطولة التي تقام في كوت ديفوار ".