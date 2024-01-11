عاجل
محسن جابر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تراث أم كلثوم (فيديو)
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: أمم إفريقيا ستشهد مفاجآت مدوية

رضا عبد العال
رضا عبد العال

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار ستشهد العديد من المفاجآت المدوية في الفترة المقبلة.

txt

سب ثلاثي الأهلي.. 13 يناير محاكمة رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستشهد العديد من المفاجآت المدوية في كل الأدوار خاصة الدور الأول بالبطولة الأفريقية ".

وأضاف:" أنتظر تقديم منتخب مصر مشوار قوي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لنهائي البطولة التي تقام في كوت ديفوار ".

الجريدة الورقية