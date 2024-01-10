الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بغزة (فيديو)

كشف نبال فرسخ، مسئولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات الفلسطينية، مشددًا على أن المستشفيات في قطاع غزة هو استهداف ممنهج من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم.

المستشفيات في قطاع غزة

وأوضح “فرسخ”، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات جنوب قطاع غزة تشهد عملية استهدافات مباشرة الآن، مؤكدًا أن هناك العديد من المستشفيات ووصل عددهم لـ30 مستشفى عن الخدمة من 36 مستشفى منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كما أن هناك 53 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة بسبب الاستهدافات، متابعًا: “الاحتلال الآن يكثف استهدافته على المستشفيات والمراكز الصحية”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر وغير مسبوق محيط مستشفى الأمل بخان يونس خلال الفترة السابقة أدى إلى وقوع كثير من الشهداء والجرحى، فضلًا عن الاستهداف المباشر لمبنى مجاور لمستشفى الأمل من خلال القصف المدفعي الذي استهدف 3 طوابق، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.

وتابع: “ارتقاء 326 شهيدا من الطواقم الطبية وخروج 60 مركبة إسعاف عن الخدمة و100 معتقل من الكوادر الصحية جراء العدوان، فضلًا عن 13 سيارة إسعاف تابعة لنا خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على غزة”.