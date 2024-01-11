أسطورة فرنسا يحذر أمبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

في ظل الانباء المتواترة عن اقتراب اعلان انتقال نجم فرنسا كيليان أمبابي لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر في ظل انتهاء تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي حذر ايمانويل بيتي نجم منتخب فرنسا السابق مواطنه امبابي من الانتقال إلى صفوف الميرينجي مؤكدا انه لن يكون الاختيار الصحيح للنجم الفرنسي .

وقال ايمانويل بيتي في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو على خلفية الاخبار التي تؤكد اقتراب أمبابي من التوقيع لريال مدريد : في رأيي الشخصي لن يكون انتقال كيليان امبابي إلى ريال مدريد هو الاختيار الصحيح للنجم الفرنسي …. لماذا؟ ريال مدريد كان على أتم الاستعداد لمنح امبابي كل شىء عام ٢٠٢٢ عندما كانت المفاوضات في مراحلها النهائية لكنه جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان لقد كانوا في ريال مدريد على استعداد لكسر كل الارقام القياسية في الرواتب الشخصية لضم أمبابي وكانوا يستعدون بالفعل لاستقباله لكن بمجرد توقيعه مجددا لباريس سان جيرمان فهم يشعرون بالفعل بالإهانة وانهم تعرضوا للخيانة فهل يغفرون ذلك لامبابي ؟ لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلا فهم في مدريد لديهم شعور كبير بالعظمة و الفخر بالذات وبالتالي سيضموا امبابي لكن سيظل ما حدث امام أعينهم.

وأضاف ايمانويل بيتي : ايضا سبب اخر يدعوني للتحذير من انتقال امبابي إلى ريال مدريد فهو ضم ريال مدريد لجود بيلينجهام الموسم الحالي وأصبح نجم ريال مدريد فماذا سيحدث عند انتقال امبابي ؟ هل سيتحمل الفريق تواجد نجمين ام سيتواجد امبابي في ظل بيلينجهام وهذا سيكون وضع في منتهى الصعوبة ولن يكون مفيدا لا لريال مدريد ولا لأمبابي.