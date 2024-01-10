في غياب محمد صلاح.. ليفربول يسقط فولهام بثنائية بكأس الرابطة

حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على ملعبه ووسط جماهيره امام نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين.

شهدت المباراة غياب محمد صلاح نجم الريدز في ظل تواجده مع منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة ببطولة كأس الامم الأفريقية بكوتديفوار.

جاء الشوط الأول لصالح فولهام الذي نجح في فرض اسلوبه على ملعب المباراة ليحد شكل كبير من خطورة ليفربول.

وترجم فولهام تفوقه بتسجيل الهدف الأول عن طريق ويليان ف الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0.

في الشوط الثاني ضغط ليفربول هجومياً بقوة بحثاً عن العودة لأجواء المباراة وتعديل النتيجة مبكراً.

ونجح الواعد كورتيس جونز في إدراك التعادل لليفربول في الدقيقة 68 قبل أن يتمكن الهولندي الدولي كودي جاكبو من إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 71 لتنتهي المباراة بفوز مستحق لأصحاب الأرض بنتيجة 2-1.