ابنة وائل الدحدوح: أبي يرفض مغادرة غزة وأمي استشهدت صائمة وساجدة (فيديو)

قالت خلود الدحدوح نجلة الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، إنها لم تعد تشعر بالأمان حاليا، موضحة: "أصبحنا بمفردنا الآن بعد وفاة والدتي وأشقائي، ووالدي مصمم على تأديه واجبه الإعلامي والبقاء في غزة.

وكشفت خلود الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قضائية "المحور"مساء اليوم، تفاصيل استئهاد والدتها وشيقيقها في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم،قائلة: "كنا في نفس البيت في الساعة السابعة والنصف و والدتي كانت صائمة فهي كانت تصوم منذ بداية الحرب، لكي تستشهد صائمة"، متابعة: "والدتي أستشهدت وهي صائمة وكانت ساجدة أيضًا”.

وتابعت خلود الدحدوح: "والدتي ارتاحت لأنها لم تكن ستتحمل الموقف الصعبة التي نتعرض له مثل النزوح أو يتعرض مكان قريب منا إلى القصف".

استشهاد شقيقها حمزة

وعن استشهاد شقيقها حمزة، قالت خلود الدحدوح: "الحادثة وقعت في بداية شارع البيت الذي نسكن فيه، وكنا مجهزين الفطار له"، متابعة: "سمعنا صوت ضربة عالية جدًا، وانتقلنا إلى موقع الحادث لمعرفة ما يحدث".



وتابعت: "قمت بتصوير الناس والسيارة وأقول يا رب استرها وعندما أغلقت التصوير شعرت بأن هناك نظرات غريبة والكل يصعد إلى شقتنا"، متابعة:" صديق شقيقي قال لنا إن حمزة أستشهد، وتلك اللحظة كانت صعبة للغاية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهاد اثنين من أقارب الصفحى الفلسطينى وائل الدحدوح، جراء غارة استهدفت سيارتهما مساء الإثنين بمدينة رفح الفلسطينية.

وقال ناطق باسم الوزارة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "قتل ثلاثة مواطنين مستهدفًا سيارة مدنية"، وتقدم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الحرب.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخيه، وأظهرت مشاهد مصورة التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

كان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاما بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما في شمال الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن ينزحا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح الفلسطينية.

وأول أمس الأحد، نعى وائل الدحدوح نجله حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية، وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما في جنوب قطاع غزة.