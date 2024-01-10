تصل لدرجة الصقيع.. الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشددة على أن من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات على معظم المحافظات، مشددة على أنه سيكون هناك كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ويتزامن هذا مع منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

بيان عاجل من الأرصاد الجوية:

وشددت على أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى هي 19 درجة مئوية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة سيكون خلال ساعات النهار والليل، وجاء ذلك خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك فرص اليوم لسقوط الأمطار وبدأت بالفعل خلال الساعات الماضية على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، موضحة أن سقوط الأمطار سيكون خلال اليوم وغدا على المناطق الساحلية بشكل كبير والمناطق الداخلية ستكون كمية الأمطار بها أقل، مؤكدة أن هناك احتمالية للوصول إلى حد الصقيع في درجات الحرارة خاصة في بعض الأماكن الموجودة بمحافظة شمال الصعيد، وسط سيناء، والوادي الجديد.