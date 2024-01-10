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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة

نشاط الرياح أرشيفية
نشاط الرياح أرشيفية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشددة على أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يتسبب في وجود تساقط لـ ‏الأمطار المتوسطة على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري.

بيان الأرصاد الجوية:

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تصل لدرجة الصقيع.. الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة

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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأوضحت أن ‏الأمطار تمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية خلال فترة المساء وتكون خفيفة على ‏بعض الأماكن من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والأجواء شتوية حتى ‏يوم الإثنين القادم، وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة “دي أم سي”، اليوم الأربعاء.

 

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم هو بداية تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا، وهي كتل منخفضة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، مؤكدة أن هناك انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الإثنين المقبل.

وتابعت: “اليوم وغدًا هناك نشاط في حركة الرياح والذي يعمل على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة البحرية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية”، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، حيث تسجل العظمى بين الـ 10 و12 درجة مئوية.

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تصل لدرجة الصقيع.. الأرصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة

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