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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة: نولي أهمية كبرى وغير مسبوقة لملف الشباب المصري بالخارج بتوجيهات سياسية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تولي أهمية كبرى وغير مسبوقة لملف الشباب المصري بالخارج وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة تمكين الشباب ورعايتهم لربطهم بالوطن الام وتعزيز روح الانتماء لديهم بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وفي هذا الملف كان للوزارة دور كبير خلال عام 2023.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الجمهورية الجديدة تحرص على منح الشباب المصري الفرصة لخدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث منحت القيادة السياسية الشباب الكثير من الفرص غير المسبوقة، سواء في منتدى شباب العالم أو في دمجهم في الوزارات ومؤسسات الدولة ومنحهم الكثير من الفرص للتدريب والتأهيل على يد الخبراء المتخصصين.

 

وكذلك اختيار المتميزين منهم للمشاركة في قيادة العمل بالوزارات والمحافظات وكبري المؤسسات لخلق جيل جديد قادر علي المشاركة في عملية صناعة القرار و تحمل المسئولية في بناء الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات سعيا لمستقبل افضل لهذا البلد العظيم.

وكانت قد تلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا من فريق العمل بالوزارة بشأن الجهود المبذولة في دعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023.
 

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