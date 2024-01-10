الهضيبي: ملف الصحة جزء لايتجزأ من الأمن القومى المصرى

قال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ،أن ملف الصحة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، لأن الإنسان قد يتحمل الجوع لكنه لا يتحمل المرض.

وأضاف الهضيبي خلال جلسة مجلس الشيوخ لفتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان؛ قائلًا: “لابد من حل مشاكل نقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وحل مشكلة الإفراج الجمركى على شحنات الأدوية من خلال توفير العملة الصعبة".

الهضيبي: يجب وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء

وشدد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد فتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة .

كما أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة ، مؤكدا بان هذا الامر هو امر كان محل عنايه من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة ان المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن الدولة لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة إلى آخر المادة، مشيرا بان التزام الدولة بإقامة نظام تامين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.

وأضاف أبوشقه في كلمته في الجلسة العامة أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.