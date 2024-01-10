جنوب سيناء تنتهي من تنفيذ مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة جنوب سيناء في الانتهاء من تنفيذ مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

حيث تفقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الاربعاء، مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحه بحضور الوزراء المعنيين، رافقه اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات.

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة العربية العالمية للبصريات.