10 نصائح للتعامل مع نزلات البرد والأنفلونزا خلال فصل الشتاء

ترتبط نزلات البرد وعدوى الأنفلونزا بفصل الشتاء، فى ظل انخفاض درجات الحرارة، خاصة فى ظل ظهور متحور كورونا JN.1 في مصر التى أدت إلى إصابة البعض بالعدوى وبالتالى تؤدى إلى ضعف المناعة لدى الكثيرين، لذا فإذا هاجمتك عدوى الأنفلونزا، فقد تتعرض للكثير من المضاعفات والأعراض المؤلمة.

وتناول تقرير نشر فى موقع إكسبريس، عن أبرز النصائح قبل الشتاء للتخلص من الأعراض السيئة من الأنفلونزا في أقل من 24 ساعة.

ومن أبرز هذه النصائح للوقاية من مضاعفات نزلات البرد ما يلى:

1.الاستحمام بالماء الساخن فى الصباح، لأنه يؤدى إلى تفكيك الإفرازات في الأنف، حيث يسهم البخار في تنظيف الجيوب الأنفية المسدودة.

2.تسهم الماء الدافئة فى تخفف آلام الأطراف التي نعاني منها غالبًا عندما الإصابة بنزلات البرد.

3.الغرغرة بالماء الدافئ، حيث يمكن أن تساعد حرارة الماء والبخار في فتح المجاري الهوائية و تليين البلغم.

4.الحصول على كميات جيدة من فيتامين سي للمساعدة في التماثل للشفاء، لذا تناول البرتقال أو الكيوي أو تناوله في شكل مكمل.

5.عليك البقاء في الداخل والحفاظ على الدفء إذا شعرت بالبرد، فإذا أصبح الأنف شديد البرودة ، فإن هذه الأجهزة المناعية لا تعمل بشكل صحيح، لذا فقد تكون أكثر عرضة للإصابة.

6.ارتدى وشاحًا حول أنفك لإبقائه دافئًا، وإذا لزم الأمر، استخدم رذاذًا مرطبًا للأنف لتقليل حدة العدوى.

7. تناول الطعام الدافئ والغنى بالفيتامينات، حيث يساعدنا على الشعور بالتحسن أيضًا.

8.الإكثار من شرب الماء للتغلب على التهابات الحلق، التى تحدث عندما تنخفض درجات الحرارة.

9.تناول الكاري فى طعام أو كمشروب ساخن فقد ثبت أن التوابل الحارة الموجودة في الكاري تؤدى إلى تنظيف بطانة أنفك.

10.تناول معلقة العسل التى تعمل على تهدئة التهاب الحلق.