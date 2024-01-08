الأرصاد تكشف موعد ذروة الشتاء.. تحذيرات من التقلبات الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، إذ حذرت من عدم استقرار الحالة الجوية، حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، وتكاثر للسحب الممطرة على معظم أنحاء الجمهورية.

موعد ذروة فصل الشتاء

وأعلنت الأرصاد الجوية عن موعد ذروة الشتاء، حيث أكدت أن ذروة فصل الشتاء ستكون خلال شهري يناير وفبراير.

وتابعت الأرصاد "نعيش أجواء طبيعية جدا من الطقس البارد والممطر في هذا الوقت من العام، وسيظل مستمر معنا في حالة طقس الأيام المقبلة".

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت: "بداية من يوم الأربعاء المقبل ستتعرض البلاد كالعادة في مثل هذا الوقت من العام إلى منخفض جوي في طبقات الجلو العليا، يتزامن مع منخفض سطحي يصاحبه كتل هوائية شمالية باردة قادمة على البحر المتوسط، يعمل على تكاثر السحب الممطرة على معظم أنحاء البلاد، إذ تصبح الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة على (الإسكندرية- مطروح- العلمين- سيدى عبد الرحمن- الضبعة- السلوم- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الأسماعلية- بورسعيد- خليج السويس) وتمتد ضعيفة على عدد من المحافظات الداخلية مثل القاهرة الكبرى بداية من مساء الأربعاء وحتى الخميس المقبل، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، وحدوث نشاط للرياح الذي تزيد من الشعور ببرودة الطقس".