إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركز الحسينية

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عدد من العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة بمركز الحسينية للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركز الحسينية، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٨ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

كما تم رصد عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

واكتشفت اللجان عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بصان الحجر القبلية التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية وتم التسديد قرين أسمائهم، بما يفيد تركهم العمل، وتم التحقيق مع مسؤول سجلات الحضور والانصراف بالوحدة لعدم التسديد قرين أسماء بعض العاملين بخانة الإنصراف .

وعلى ضوء عمل اللجان، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.