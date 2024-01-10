"طوبة بيخلي الصبية كركوبة" .. أشهر الأمثال الشعبية لأبرد شهور الشتاء

تعيش مصر حالة من الأجواء شديدة البرودة فى العديد محافظات مصرية خاصة أثناء الليل، ومع تحذير خبراء الأرصاد من تقلبات جوية مفاجئة ودرجات حرارة قد تصل إلى 3 مئوية، نعرض لكم في السطور التالية ما أطلقه المصريون على أبرد شهور الشتاء.

"كما يعتبر شهر "طوبة" يتميز بأحد أشهر الأمثال الشعبية المصرية التي يشتهر بها "بيخلي الصبية كركوبة"..، ويصنف شهر طوبة أنه من أبرد شهور السنة، ويعتبر أكثر الشهور التي يعاني فيها المصريون من شدة البرد والعواصف.

ومع بداية التقلبات الجوية التي شهدها الطقس منذ أمس الثلاثاء 9 يناير 2024، بدأ المصريون في التساؤل عن سبب الانخفاض المفاجئ، ولكن تلك التقلبات جاءت بالتزامن مع دخول شهر طوبة القبطي.

ويرجع سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم إلى المصريين القدماء، إذ إنهم ربطوا بين تسمية تلك الشهور وبين آلهتهم ومواسم الزراعة والطقس على مدار العام.

أشهر الأمثال الشعبية

وينسب شهر طوبة إلى الإله "تاوبت"، والطعام المرتبط به هو القلقاس، ويرجع أيضاً إلى المصطلح "طوبيا" الذي يعني التطهير، ويتميز بهطول الأمطار وتخصيب الأراضي، ومقرر له من 9 يناير حتى 7 فبراير.

وجاءت شهرة شهر طوبة بالأمثال الشعبية التي نسبت إليه، مثل: "طوبة يخلي الصبية كركوبة" و"طوبة أبو البرد والعنوبة"، و"أبرد من مياه طوبة"، و"طوبة بينشف العرقوبة"، وجاءت تلك الأمثال نظرا لانخفاض درجة الحرارة الشديدة به.

وربط المصريون شهر طوبة ببداية الشعور بآلام المفاصل والعظام، حيث أكدوا أن هذا الشهر يشهد أشد صقيع على مدار العام، مما يؤثر سلباً على عظامهم.

ويعد الصقيع من الظواهر الجوية الشائعة في مصر خلال فصل الشتاء، خاصة في شهر طوبة الذي يعد أحد أبرد شهور العام، وينتمي هذا الشهر إلى التقويم القبطي المصري، وهو مكون من 12 شهرا تبدأ بشهر "توت" وتنتهي بشهر "مسري".

وطوبة، هو الشهر الخامس في التقويم القبطي، ويبدأ في أحد يومي 9 أو 10 يناير من كل سنة ميلادية.

ترتيب الشهور القبطية

وفي ترتيب الأشهر القبطية يبدأ شهر توت من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من كل عام، شهر بابه من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من كل عام، شهر هاتور من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من كل عام، شهر كهيك من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من كل عام، شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من كل عام، شهر أمشير من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من كل عام، شهر برمهات من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من كل عام.

وشهر برمودا من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من كل عام، شهر بشنس من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من كل عام، شهر بؤونة من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من كل عام، شهر أبيب من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من كل عام، شهر مسرى من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من كل عام، شهر النسئ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من كل عام.