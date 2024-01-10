الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحقيقات موسعة مع سائق قتل صديقه بالسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر  نيابة شرق القاهرة الكلية ، تحقيقات موسعة حول قتل سائق لشاب في منطقة السلام بالقاهرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تحقيقات موسعة مع سائق قتل صديقه بالسلام

كما كشفت التحقيقات في الواقعة أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تابعت الهاتف المحمول للمجني عليه بعدما عثرت عليه بحوزة سائق توك توك، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين سرقته من المجني عليه، وبتتبعه تبين أنه بحوزة سائق “توك توك”، تم ضبطه للتحقيق معه والتوصل لحقيقة الأمر. 

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق معرفته بالمجني عليه، وقال سائق التوك توك أمام جهات التحقيق إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك، وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة. 

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصابًا بتهشم بالرأس، ومشنوقًا من رقبته ومصابًا بحروق بالصدر والفخدين، والجثة في حالة تعفن تام.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 

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