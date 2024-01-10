نانسي عجرم تنضم لأسرة فيلم "مقسوم" وتغني أغاني جديدة

انضمت النجمة نانسي عجرم لأسرة فيلم “مقسوم”، حيث تقوم بغناء أغنية دعائية للعمل، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024.

ويضم فيلم “مقسوم” عددًا من الأغنيات.. الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy.

أما الأغنية الثانية كانت"قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي،

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.

أبطال الفيلم

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.