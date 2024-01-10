كلام_X_الرياضة

الأربعاء 10/يناير/2024 - 08:54 م 1/10/2024 8:54:47 PM

تقام منافسات النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، فى كوت ديفوار، وستضم البطولة 24 فريقا على ست مجموعات، وتوزع المباريات على ستة ملاعب فى خمس مدن، وتنطلق يوم السبت القادم وتقام المباراة النهائية على ملعب الحسن واتارا فى أبيدجان فى 12 فبراير. وخلال هذه الفترة سيسعى أولادنا أبطال منتخب مصر بقيادة الملك المصرى إلى تحقيق الحلم الغائب عنا منذ آخر بطولة حصلنا عليها عام 2010، ويُتوقع أن تشهد كأس أمم إفريقيا منافسة قوية؛ نظرا لمشاركة عدد من الفرق الكبيرة فى البطولة ويعلم رجال مصر مدى قوة وتفوق المنافسين فى بعض المجالات، وهذا يتطلب منهم تحمل قسوة هذه المنافسة حتى الوصول للهدف المنشود والحصول على اللقب الغالى.. والشعب المصرى بجميع فئاته يدعم المنتخب فى هذه البطولة، وتمثلت قمتها فى زيارة رئيس الجمهورية لهم فى المعسكر قبل السفر، ودائمًا أولادنا يذهبون إلى ابعد نقطة ويكونون عند حسن الظن ولذلك سيتم تحقيق آمال شعبنا بإذن الله. ونحن من هذا المنبر نساند وندعم المنتخب وندعو له مع كل المصريين بالتوفيق والفوز وسننتظر عودتهم بالكأس الثامن.. إن شاء الله.

القيصر فرانز بيكنباور

رحل عن دنيانا أسطورة الكرة الألمانية بعد مسيرة استثنائية داخل الملاعب وهو ما جعله ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ كرة القدم. أصبح واحدًا من تسعة لاعبين فازوا بكأس العالم، وكأس أبطال أوروبا، والكرة الذهبية. ونجح فى كل المجالات التى خاضها ويُضاف له انه أحرز كأس العالم مع المنتخب الألمانى كلاعب فى سنة 1974 وكمدرب فى سنة 1990 وذاع صيته بعد نجاحه كمنظم لطولة كأس العالم بألمانيا سنة 2006.. إنه القيصر لن يعوض.

وأخيرًا.. وصول الفلسطينى وسام أبو على وهو صفقة الأهلى الجديدة.. وكالعادة تم تقديمها فى الإعلام بالتهليل والترحيب بشكل مبالغ فيه! وهو تكرار ما حدث قى الصفقات السابقة! ومع هذا نتمنى ان تكون ناجحة وليست مثل سابقتها.

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