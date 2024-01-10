الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان يدين السلوك الاجرامي للمليشيا المتمردة تجاه المؤسسات الإقليمية والوطنية

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية

 استنكرت وزارة الخارجية السودانية، السلوك الاجرامي لمليشيا الدعم السريع وانتهاكها الصاروخ باحراقها لبرج مصرف الساحل والصحراء في إطار خططها للقضاء على مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، صادر عبر مكتب الناطق الرسمي للوزارة ان المليشيا باحراقها للبرج ترتكب جريمة إرهابية ضد الدول الأعضاء.

 وفيما يلي ننشر  نص البيان:-

تواصل مليشيا الجنجويد  تدمير البنيات الأساسية والمنشآت الإقتصادية والمرافق العامة بالبلاد، في إطار مخططها المرسوم للقضاء على مؤسسة الدولة في السودان.

في هذا الإطار قامت المليشيا أمس بإحراق برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم، والذي يضم مبنى المصرف وعددا من الشركات والمكاتب التجارية وفروع المصارف الأخري.

وفضلا عن كونه معلم بارز من معالم العاصمة القومية، فإن برج مصرف الساحل والصحراء هو احد مؤسسات تجمع الساحل والصحراء الذي يضم في عضويته ٢٩ دولة.

 

 وبالتالي فإن هذه الجريمة الإرهابية تمثل عدوانا علي كل الدول الأعضاء بالتجمع وما يربط شعوبها من أواصر أخوية، كما تقدم دليلا جديدا على الطبيعة الإرهابية للمليشيا.

ووزارة الخارجية إذ تستنكر هذه الجريمة الإرهابية فإنها تدعو المجتمع الدولي لإدانتها والمضي قدما في إجراءات تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.

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