اضطراب شديدة فى حالة الطقس بداية من الغد والأرصاد تحذر من بداية "طوبة"

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات الماضية المواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة، بداية من اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، حتى الجمعة 12 من ذات الشهر، «أول أيام شهر طوبة بالتقويم القبطي»، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، بينما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

تكاثر السحب الممطرة شمالا..

توقعت هيئة الأرصاد، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد بداية من اليوم، يصاحبها سقوط أمطار أمطار متفاوتة الشدة تكون كالتالي:

- متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

- خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

- خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه.

نشاط الرياح وحالة البحر..

تنشط الرياح على كافة أنحاء البلاد على فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الأرصاد حالة البحر المتوسط، لتكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تشهد الأيام المقبلة، انخفاضًا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على أغلب الأنحاء، كما تنشط الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، وتستمر هذه الأجواء الباردة حتى الأسبوع المقبل.

بينما جنوب الصعيد فهو على موعد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً الخميس، حيث من المتوقع أن يسجل درجة حرارة عظمى 22 درجة مئوية، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء..

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة مئوية

السواحل الشمالية 18 درجة مئوية

جنوب سيناء 25 درجة مئوية

شمال الصعيد 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.