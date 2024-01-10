الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النائبة أسماء الجمال: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية محاولة جادة لمواجهة للعدوان الإسرائيلي

النائبة  الوفدية
النائبة  الوفدية أسماء الجمال

قالت النائبة  الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولة جادة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تخطي الـ 90 يوما.

 

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وأضافت الجمال، أن القمة الثلاثية تأتي في توقيت هام لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة  وتوحيد الرؤى التي تدفع بإحياء المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

 

أوضحت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن  الموقف المصري  كان حازما وقويا والذي لم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير القسري التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، والذي ظهر بقوة في كافة المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني.

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