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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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نائب رئيس مجلس النواب الأردني: تهجير الفلسطينيين خط أحمر

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

أكد عبدالرحيم المعايعة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية بشكل عام للأردن ومصر، خط أحمر.

وأضاف المعايعة لـ"القاهرة الإخبارية" أنه لا يمكن قبول جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب بالقطاع الفلسطيني المُحاصر.

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وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه لمواجهة الحرب ولن يغادرها.

وذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يسعى خلال زيارته للمنطقة إلى عدم توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

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