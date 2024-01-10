600 مليون جنيه تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال 2023

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات إدارة العلاج على نفقة الدولة بالدقهلية خلال العام الماضى، موضحًا أنه تم استصدار نحو 290 ألفا و290 قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف نحو 3438 حكم انتقال لمرضى الغسيل الكلوي وزرع الكبد.

وأعرب وكيل الوزارة، عن خالص تقديره للجهود المبذولة من إدارة العلاج على نفقة الدولة، مشددًا في الوقت ذاته، على الفحص الدقيق للحالات لتحديد مدى احتياجها للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الأولى بالرعاية.



وكشفت الدكتورة مي فوزى، مدير إدارة العلاج نفقة الدولة بالدقهلية ، أن تكلفة عدد قرارات المرضى تجاوزت 600 مليوناً و 156ألف جنيه فيما بلغت تكلفة تنفيذ الأحكام نحو 13 مليوناً و446 ألف جنيه.



ولفتت مدير إدارة العلاج نفقة الدولة بالدقهلية إلى أنه جرى فحص 2833شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة، لافتة إلى حرص فريق الإدارة على المرور لمتابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.