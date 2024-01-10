زواج القاصرات.. لقاءات تثقيفية متنوعة لقصور الثقافة بالغربية

نظم فرع ثقافة الغربية عددا من الفعاليات الثقافية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة برعاية وزارة الثقافة.

وعقد بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي لقاء بعنوان: "مواجهة ظاهرة زواج القاصرات" تحدثت خلاله منى هديب، مسئول التثقيف الصحي ببسيون، عن خطورة تلك الظاهرة نتيجة حرمان الفتيات من التمتع بحقوقهن في مرحلة الطفولة.

وأرجعت "هديب" سبب انتشار هذه الظاهرة في بعض المجتمعات إلى فقر الأسرة أو زيادة معدلات النمو السكاني أو نتيجة أعراف وتقاليد معينة.

واختتمت حديثها موضحة خطورة ظاهرة الزواج المبكر على الفتاة صحيا ونفسيا، مشيرة إلى ضرورة تمكين الفتاة وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في المجتمع بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة.

من ناحية أخرى شهدت دار الكتب بطنطا لقاء توعويا بعنوان "نقطة مياه تساوي حياة" أكد خلاله د. حسام بندق، أستاذ التخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، على أهمية ترشيد استهلاك المياه خاصة لما يتعرض له العالم أجمع من ندرة في الموارد المائية، واختتم حديثه مقدما عدة نصائح للحضور حول كيفية الترشيد في المنزل.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أعد قصر ثقافة طنطا لقاء بعنوان "رحلة العائلة المقدسة إلى مصر" وذلك استمرارا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد. تناول خلاله د. محمد عبد العزيز - من وزارة الآثار، الأسباب التي دفعت العائلة المقدسة للخروج من فلسطين، وكذلك أهم محطات الرحلة إلى أن استقرت بمصر.

واختتم حديثه موضحا الأهمية الكبرى التى تحظى بها تلك الرحلة من الناحية التاريخية والأثرية، والدينية، والتي أكدت بقدومها على الكثير من المعاني القيمة، ومنها التسامح ونبذ التعصب، وحرية العقيدة.