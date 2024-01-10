صبا الرافعي تطلق أغنية جديدة قريبا

تنتظر الفنانة صبا الرافعي عرض او مسلسلها الجديد وبينا ميعاد الجزء الثاني والذي سيتم عرضه عبر منصة watch it ومجموعة قنوات Dmc والذي تلعب فيه صبا دور دينا وهي مهندسة ديكور ويعتبر دورها ظهور خاص سيقلب أحداث العمل ويفجر مفاجأة كبيرة ضمنها.



المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال و انتاج ابراهيم حمودة ويلعب بطولته النجوم صبري فواز وشيرين رضا و بسمة احمد ومدحت صالح و الكثير من النجوم.

صبا الرافعي



على صعيد آخر تستعد صبا قريب لاطلاق اغنية جديدة من كلماتها وتتكتم صبا ذكر أية تفاصيل عنها حتى إطلاقها.

صبا ممثلة ومخرجة درست الاخراج في أكاديمية المخرج الراحل رأفت الميهي وقدمت فيلم قصير من إخراجها بعنوان الرحلة حصد الكثير من الحوائز وصورته في اسوان.



وقدمت كممثلة الكثير من الأدوار منها نصيبي وقسمتك ٢ و٣ وكارمن ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير واجازة مفتوحة وشارع ٩ وملف سري ورانيا وسكينة واولاد ناس والضاحك الباكي.