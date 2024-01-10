غفران تبدأ تصوير "المحارب" مع النجم حسن الرداد

بدأت النجمة "غفران" تصوير مشاهدها في مسلسل "المحارب"، من بطولة النجم حسن الرداد وإخراج "شيرين عادل" والذي من المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية غفران في مسلسل المحارب

وتقوم غفران بشخصة أخت النجم حسن الرداد "منال" ويواجهون العديد من المشكلات سوياً خلال أحداث المسلسل. مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

غفران

تدور أحداث مسلسل "محارب" حول الشخصية التي يجسدها الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وأحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي شعبي. وكانت غفران قد طرحت، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "مستفز" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت أخر أعمالها الفنية "سوق الكانتو" في رمضان السابق، كما شاركت عدة أعمال فنية منها مسلسلات "دهب"، "حد فاصل"، "بابلو"، الاختيار ٢ "، "الفتوة"، "فرصة تانية"، "جمال الحريم".