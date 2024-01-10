للمرة الثانية المملكة المتحدة تؤكد علي دعم الصومال

أزمة الصومال مع اثيوبيا

عقد حمزة عبدي بري، رئيس مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الاربعاء، اجتماعًا مع MikeNith1، سفير المملكة المتحدة في الصومال، لبحث سبل التعاون.

وقال حمزة، في بيان صحفي، إنه التقي مع سفير المملكة المتحدة في الصومال، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

وشدد الطرفان علي هامش اللقاء، علي أهمية الحفاظ علي الاستقرار والسلام في المنطقة، معربًا عن امتنانه لدعم حكومة المملكة المتحدة الثابت وإعادة تأكيد احترامها الكامل لسيادة وسلامة أراضيها.