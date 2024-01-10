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لليوم العاشر.. الصوماليون يواصلون احتجاجهم ضد إثيوبيا (فيديو)
الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أزمة الصومال مع اثيوبيا

للمرة الثانية المملكة المتحدة تؤكد علي دعم الصومال

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي وسفير المملكة المتحدة

عقد حمزة عبدي بري، رئيس مجلس الوزراء الصومالي، اليوم الاربعاء، اجتماعًا مع MikeNith1، سفير المملكة المتحدة في الصومال، لبحث سبل التعاون.

وقال حمزة، في بيان صحفي، إنه التقي مع سفير المملكة المتحدة في الصومال، لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما،  وتبادل  وجهات النظر حول التطورات الإقليمية الأخيرة.

وشدد الطرفان علي هامش اللقاء، علي أهمية الحفاظ علي الاستقرار والسلام في المنطقة،  معربًا عن امتنانه لدعم حكومة المملكة المتحدة الثابت وإعادة تأكيد احترامها الكامل لسيادة وسلامة أراضيها.

 

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