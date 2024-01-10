وزير الدفاع الإيطالي: 2024 سيكون عامًا حاسمًا للصراع في أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، عن الاقتناع بأن العام الجاري سيكون حاسمًا للصراع الدائر في أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال غويدو خلال إحاطة برلمانية بشأن تمديد تصريح تزويد السلطات الأوكرانية بالمركبات، المواد والمعدات العسكرية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ " إن بلاده تدعم منذ البداية وبإصرار كل عمل يشجع على فتح مواجهة دبلوماسية والتوصل إلى حل تفاوضي لا ينفصل عن السلام العادل"، مشددا في الوقت نفسه على أن دعم إيطاليا لأوكرانيا ظل قوياً ولم يتغير مطلقاً.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، الحاجة لاتخاذ قرار تآزري ودعم وتوسيع نطاق المساعدات، الممنوحة لأوكرانيا.

ورأى غويدو أن الوقت قد حان للقيام بعمل دبلوماسي حاسم بجانب المساعدات التي يتم تقديمها، إذ تم الكشف عن سلسلة من الإشارات المهمة من كلا الطرفين المعنيين.

وقال "يتعين على روسيا، وسوف يتوجب عليها أن تتفهم تصميم الدول الغربية على درء أي طموحات جديدة لغزو أوروبا الشرقية"، مشددا في الوقت ذاته على الحاجة إلى "الردع والدبلوماسية" في الوقت نفسه.