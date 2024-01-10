حصول قسم النحل والحرير بالثانوية الزراعية العسكرية بنجع حمادي علي المركز السابع

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مدرسة دشنا الثانوية الزراعية، ومدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية لحصول قسم النحل والحرير، بمدرسة دشنا الثانوية الزراعية على المركز الثالث، ومدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية، على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال الدائم للتعليم و الإنتاج بمدارس التعليم الفنى.

حيث كرم وكيل الوزارة، المهندس مصطفى حفنى سيد موجه عام النحل بالتعليم الزراعى، والمهندس عبدالناصر نور الدين مدير مدرسة دشنا الثانوية الزراعية، والمهندسة عايدة على حسين مدير مدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية، ومحمد عبدالحميد كبير معلمين بمدرسة دشنا الثانوية الزراعية، و غندور عبدالعال معلم أول بمدرسة دشنا الزراعية، ومنسى صادق معلم خبير بقسم النحل بمدرسة نجع حمادى الزراعية وذلك فى حضور المهندس على ياسين مدير ادارة التعليم الزراعي بالمديرية.

أشاد السيد، بالجهود المبذولة لتلك المدارس في الوصول إلى هذه المراكز المتقدمة، مشيرا ً إلى ضرورة تفعيل دور مشروع رأس المال الدائم في تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدرسة الثانوية الزراعية، وتدعيم قدرة الطلاب على تصميم خطة لتسويق المنتجات الزراعية، وإكسابهم قيمة الاستقلالية والاعتماد على النفس من مهارات وضع ميزانية لمشروع زراعي صغير، وتحفيزهم على اقامة مشروع خاص بهم فى المستقبل.