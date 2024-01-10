34907 تلاميذ وطلاب يؤدون امتحان الترم الأول بنجع حمادي

انطلقت، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، للصف السادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية بجميع اللجان. وأوضح الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، أن عدد التلاميذ الذين يحق لهم أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بالصف السادس الابتدائي بمدارس نجع حمادي 13123 تلميذا، بينما يبلغ عدد الطلاب والطالبات بالصفين الأول والثاني الإعدادي، 21784 طالبا وطالبة. وأشار مدير عام الإدارة، خلال تفقده سير الامتحانات بمدرسة الشهيد محمد رفعت أنور الإعدادية المشتركة بالشطبية، إلى أن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي يؤدون الامتحانات في يومها الأول، في مادتي اللغة العربية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، بينما يؤدي تلاميذ الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

واطمأن الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، على عدم وجود أي شكاوى من أسئلة الامتحان، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، مع الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتلاميذ داخل اللجان الامتحانية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات.

ووجه المدير العام، إلى تحقيق الانضباط داخل اللجان، ومنع استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان، وتأكيد إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتلاميذ، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

رافق مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، خلال متابعته لسير أعمال الامتحانات، أحمد فراج رئيس قسم الأمن.