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الأربعاء 10 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سريعة التحضير.. طريقة عمل كانيلوني بالخضار والكريمة

كانيلوني
كانيلوني

كانيلوني بالخضر من الوصفات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة يعشقها الكبار والصغار، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

كانيلوني

طريقة عمل كانيلوني بالخضار والكريمة

المقادير

- للحشوة :

البيض : 1 حبة

البروكولي : رأس (مقطع زهرات صغيرة ومسلوق)

جبنة شيدر : ربع كوب (مبشورة)

جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

- للدجاج :

الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

صدر الدجاج : 1 صدر (مقطع)

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

- للكريمة :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : فصّان (مهروس)

كريمة الطبخ : 4 اكواب

جوزة الطيب : رشّة

ملح : رشّة

- لفائف الكانيلوني : عبوة

- جبنة : حسب الرغبة (موزاريلا وشيدر / حسب الرغبة / للتزيين)

 

طريقة التحضير

1. لتحضير الحشوة: في وعاء الخلط، افقسي واخفقي البيضة، ثم أضيفي البروكولي، وجبن الشيدر، والموزاريلا، والبارميزان، وبهري بالفلفل الأسود، والملح، واخلطي المكونات.

 

2. لتحضير الدجاج: سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار، وأضيفي قطع الدجاج، وحركي حتى ينضج، ارفعيه من المقلاة، وأضيفي الدجاج لخليط الحشوة، بهري الدجاج بالفلفل الأسود، والملح.

 

3. لتحضير المكرونة: اسلقي المكرونة في الماء لمدة 3 دقائق.

 

4. احشي لفائف المكرونة المسلوقة بخليط الحشوة، وضعيها في طبق الفرن.

 

5. لتحضير خليط الكريمة: ذوبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل، والثوم، وصبي 4 كوب من كريمة الطبخ، رشي جوزة الطيب، والملح، واتركي الكريمة حتى تغلي.

 

6. وزعي خليط الكريمة فوق لفائف الكانيلوني المحشوة، ورشي أصناف الجبنة على الوجه بحسب الرغبة، وأدخلي الصينية للفرن مدة 10 دقائق، على درجة حرارة 200، وحمري الوجه وقدميها ساخنة.

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