أمم أفريقيا.. خاص| نائب رئيس رابطة الأندية الغينية يرشح كوت ديفوار والسنغال للمنافسة على اللقب

امادو بانجورا نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري الغيني السابق فى حوار خاص للوفد :

-أرشح كوت ديفوار والسنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية

-فرص مصر والمغرب ضعيفة فى الفوز بالبطولة

-صلاح مهمته ستكون صعبة مع الفراعنة لأن الجميع يعرفونه جيدا



قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى كوت ديفوار وسط توقعات بمنافسات ساخنة، أجرت الوفد حوارا خاصا مع امادو بانجورا نائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة بالدوري الغيني ومدير العام بنادي حوريا كوناكري السابق حيث طرحنا عليه العديد من الأسئلة وفيما يلى نص الحوار :



-ما تعليقك على المجموعة التى تقع فيها غينبا وهى تضم أيضا السنغال والكاميرون وجامبيا؟



--نقع في مجموعة مقلقة وصعبة وليست سهلة، لكنها ستكون صعبة على الجميع بالمجموعة، قد تكون السنغال لديها الأفضلية في التأهل من المجموعة، لكن اعتقد ان منتخب غينيا يستطيع تحقيق نتيجة جيدة على الاقل التعادل مثلما كانت نتائج مواجهات المنتخبين بينهما في السنوات الأخيرة.

-تضم البطولة عددا كبيرا من النجوم العالميين فى رأيك من سيكونوا الاكثر تألقا ونجاحا؟

-نعم هناك نجوم عالميون في بطولة كأس أمم أفريقيا، مثل محمد صلاح ومحرز وحكيمي وماني وأوسيمين وغيرهم حتى نابي كيتا وجراهيسي، لكن اللعب في أوروبا مختلف عن أفريقيا ونظام وطريقة اللعب داخل أدغال أفريقيا تكون مختلفة من وجهة نظري.

على سبيل المثال جيراهسي لاعب منتخبنا يقدم مستويات جيدة مع فريقه شتوتجارت في الدوري الألماني لكن لا أعتقد أن سيكون على نفس المستوى في أمم أفريقيا بسبب اختلاف طريقة اللعب، والتي قد تكون تساعده للوصول إلى هذا المستوى والأداء.

أتمنى هو ونابي كيتا الذي يعتبر لاعبا مميزا، أن يساعدا منتخب غينيا في الذهاب بعيدا في البطولة الأفريقية، وأمامهم مهمة صعبة، وأعتقد أن المنتخب الغيني الأفضل في غرب أفريقيا بين المنتخبات الغينية الآخرى.

اعتقد ان صلاح ستكون لديه مهمة صعبة مع الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا لأن الدفاع بدأ يعرفه جيده الآن.

-هل تعتقد أن غينيا ستستطيع تحقيق الفوز على السنغال أو الكاميرون المرشحين بقوة للصعود للدور التالي.. لتبقي على حظوظها في التأهل؟



-منتخب غينيا يستطيع الانتصار على اي منتخب حال لعب كمجموعة وفريق واحد، حتى لو كان من الصعب عليهم الفوز على السنغال أو الكاميرون، أتمنى أن يصل منتخبنا إلى أبعد نقطة ممكنة، ويظل الحلم الأكبر الوصول إلى النهائي لكنني أرى أنه سيكون صعبا بعض الشئ لأكون صادقا، لأننا نحتاج الكثير من العمل داخل بلادنا وتحقيق بعص الأمور للوصول إلى تلك المرحلة، من اتحاد قوي، وضوابط في تكون اللاعبين الصغار ومسابقتها، والاستثمار الجيد البنية التحتية.

- كنت تعمل نائبا لرئيس رابطة المحترفين الدوري الغيني ورئيس للجنة القانونية وقبلها مدير عام بنادي حوريا كوناكري.. لماذا ابتعدت عن المجال الكروي بعدها؟

أمادو بانجورا

-لا أود العودة للعمل في الاتحاد الغيني مجددا، كنت نائبا لرئيس الاتحاد نعم، لكنني اريد خدمة بلادي وليس أحد الأشخاص، لا اعتقد انهم جاهزين للعمل مع أشخاص مثلي، لن اتواجد هناك لاسعاد أو خدمة شخص معين، أريد العمل لبلدي فقط.

لن أقول الأسباب تحديدا أن كانت فساد أو آخر لكنني سأعمل من جانبي، في محاولة مني لحل تلك الأزمات والمشاكل التي لا أفضل ذكرها.

- ما المنتخبات المرشحة للبطولة؟

-منتخب كوت ديفوار لديهم لاعبين مميزين ولأن البطولة على أرضها وقامت بتجهيز جيد، وأتوقع أن تكون نسخة قوية، كما أرشح السنغال لأن لديهم فريق منظم للغاية وأتوقع أننا قد نرى منتخب صغير يفاجئنا في النهائي.

استبعد مصر والمغرب من الوصول إلى النهائي، نعم المغرب قامت بمونديال تاريخي لكنها عندما تلعب في غرب أفريقيا، تعاني ولا تؤدي جيدا، وما اعتقد انه سيحدث في تلك السنة أيضا، والطقس والأجواء سواء درجة الحرارة أو الرطوبة العالية.