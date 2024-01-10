سبب انسحاب محمود عبدالمغني من مسلسل جري الوحوش

انسحب النجم محمود عبدالمغني، من المشاركة بمسلسل "جري الوحوش" المقرر عرضه في رمضان 2024، جاء ذلك بعد إعلان انضمامه بـ6 أشهر.

اقرأ أيضًا:







سبب اعتذار محمود عبد المغني عن المسلسل

وأكد موقع ET بالعربي، أن سبب انسحاب الفنان محمود عبدالمغني عن العمل قبل أيام بسبب انشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى.

كما وجد الفنان محمود عبدالمغني صعوبة بالغة في التنسيق بين مواعيد التصوير، حتى اضطر في النهاية للاعتذار عن عدم التواجد ضمن أبطال العمل، رغم تحضيراته للدور طوال الفترة الماضية.

المخرج عبد العزيز حشاد

وفي السياق ذاته انتهى المخرج عبد العزيز حشاد من تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل "جري الوحوش" في ألمانيا مؤخراً، ليعود إلى مصر لاستئناف تصوير باقي العمل داخل البلاتوه الرئيسي في القاهرة، تمهيدا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل جري الوحوش

مسلسل "جري الوحوش" بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم: نضال الشافعي، إدوارد، فادية عبد الغني، محمود حجازي، عايدة رياض، حسني شتا، محمد عز، سميرة صدقي، هبة عبد الغني وآخرين، والعمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.