انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدًا

تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024، غدًا الخميس، في مختلف المدارس.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

توجيهات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيهًا مهمًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "عام وخدمات"، بضرورة الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن ذلك لمراجعة بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للتقدم لامتحان 2023/2024 والدخول يكون بالبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب ومراجعة البيانات بدقة وكتابة الاستمارة الإلكترونية ومراجعة اللغة الثانية.

وأضافت أنه بالنسبة للصف الثاني الثانوي، يجب مراجعة الشعبة واللغة الثانية وإذا وجدت بيانًا خطأً وترغب في تعديله اذهب لمدرستك ولا تضغط حفظ إلا إذا كانت المعلومات صحيحة الدخول بالبريد الموحد للطالب.

آلية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان وأداء الامتحانات الإلكترونية.

ونبه وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيًا أو ورقيًا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم عقد امتحانات صفوف النقل في الثانوية العامة التي تتضمن الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية.

وتعد امتحانات الفصل الدراسي الأول دون رسوب أو نجاح لأن درجات الفصل الدراسي الأول مكملة للفصل الدراسي الثاني وتحدد حالة الطالب نجاح أم راسب نهاية العام الدراسي.

