توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في جميع المواد.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 ورقيًا بنظام البابل شيت للأسئلة الموضوعية.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 على 85 في المائة أسئلة اختيار من متعدد و15 في المائة أسئلة مقالية، وتضمن قياس جميع المستويات المعرفية.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

تحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 68 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد و12 درجة للأسئلة المقالية، ويتضمن الامتحان 4 أسئلة مقالية والباقي كله اختيار من متعدد.

تبلغ درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، 50 درجة موزعة على 42 درجة للاختيار من متعدد، والامتحان فيه سؤالين مقاليين من 4 درجات وسؤال تعبير من 4 درجات.

كما تبلغ إجمالي درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية) 40 درجة، منها 34 درجة على أسئلة الاختيار من متعدد وعددها 31 سؤال، و6 درجات على سؤالين اثنين مقالي فقط.

أما امتحانات الثانوية العامة 2024 في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا فتبلغ الدرجة الإجمالية 60 درجة، وعدد الأسئلة الاختيار من متعدد 46 سؤال بـ 52 درجة و4 أسئلة مقالية بـ 8 درجات.

وبخصوص مواد الرياضيات (الجبر والهندسة - التفاضل والتكامل) والرياضيات التطبيقية (استاتيكا - ديناميكا)، الدرجة النهائية للفرع 30 درجة والدرجة الكلية لكل مادة الفرعين 60 درجة، وأسئلة الاختيار من متعدد 18 سؤال بمجموع 25 درجة، والأسئلة المقالية سؤالين وعليهم 5 درجات.

وتبلغ إجمالي درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأدبية: التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والفلسفة، 60 درجة، 52 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، و8 درجات للأسئلة المقالية.