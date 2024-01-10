نائب محافظ القاهرة تبحث تسريبات المياه أسفل هضبة المقطم

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا باللجنة التي تم تشكيلها لدراسة المياه المتجمعة اسفل هضبة المقطم، وياتي هذا في اطار متابعة كافة ملفات الاعمال وتفعيلا لقرار االلواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة لدراسة موقف المياه المتجمعة بالمناطق المنخفضة اسفل هضبة المقطم .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان اللجنة تهدف الى دراسة موقف المياه المتجمعة و التسريبات بالمناطق اسفل هضبة المقطم لتحليلها وتحديد مصادرها وكذا اسلوب التعامل معها و العمل على اصدار التوصيات واقتراح انسب الحلول لمواجهتها والتعامل معها بأسلوب عملي والاستفادة منها .

الاجنة تزخر بعدد من الخبراء والاساتذة في هذا المجال للاستفادة القصوى من كافة خبراتهم المتراكمة

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان الاجنة تزخر بعدد من الخبراء والاساتذة في هذا المجال للاستفادة القصوى من كافة خبراتهم المتراكمة ومجهوداتهم وابحاثهم المتعددة التي تم انتاجها من قبل في هذا المجال للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ومتابعة تنفيذها .

كما نوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة العمل على تجميع كافة الدراسات والبحوث التي تمت في هذا الشأن مع ضرورة تحديد النقاط المختلفة والاحداثيات و الخرائط الموضحة لمواقع تسريبات المياه لتحديد كيفية التعامل معها طبقا لكل حالة على حدة مع مراجعة شبكات الصرف الصحي والمياه بعد الاستماع التام لكافة الحضور المشاركين بأعمال اللجنة كل في نطاقه .

جاء ذلك بحضور اللواء باسم عبد الحميد مدير مديرية الاسكان و المهندسة صفاء مسعد مدير مدير الطرق والنقل بمحافظة القاهرة والعميد احمد ابو بكر رئيس حي المقطم والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتنفيذين بالمنطقة والحي الى جانب عدد من اساتذة وخبراء علوم الجيوفيزياء التطبيقية و الجيولوجيا البيئية والتركيبية.

الجدير بالذكر ان اللجنة برئاسة المهندسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و تضم في عضويتها كل من رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة ومديرية الاسكان و المرافق والطرق والنقل بالقاهرة وعدد من اساتذة جامعة عين شمس المتخصصين في هذا المجال ومنهم الدكتور هشام حلمي الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الانشائية و الدكتور ياسر مصطفى مدير مركز الاستشارات الهندسية والدكتور احمد مصطفى استاذ الجيوفيزياء التطبيقية و الدكتور كريم وجيه استاذ الجيولوجيا البيئية و الدكتور اشرف بغدادي استاذ علم الصخور الرسوبية و الدكتور على محمد علي استاذ الجيولوجيا التركيبية و الدكتور محمد شكري استاذ الجيوفيزياء التطبيقية و الدكتور احمد عبد المجيد بالمركز القومي لبحوث الاسكان و الدكتور ممدوح احمد الستاوي بمعهد بحوث المياه الجوفية .