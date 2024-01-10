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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة قتل فيها 147 فلسطينيًا خلال 24 ساعة

وزارة الصحة في قطاع
وزارة الصحة في قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 147 شهيدًا و 243 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، موضحة أن هذا هو ما وصل للمستشفيات فقط. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضافت الوزارة في إفادة صحفية أن هناك عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي. 

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الجديدة ترفع عدد الضحايا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.357 شهيدًا و 59.410 إصابات.

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