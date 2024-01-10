قسم العلاج الطبيعي بمستشفي سوهاج الجامعي يستقبل ٦٠ جلسة يومياً

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم يستقبل ٦٠ جلسة يومياً، و إعفاء الجهاز الإداري أول ستة جلسات من رسوم الجلسه، وذلك في إطار حرص الجامعة المستمر على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة، و تخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، ان القسم مفتوح لإستقبال الجلسات من الخارج لمن يعانون من أمراض الخشونة، والتهاب المفاصل، والإنزلاق الغضروفي، وجلسات من الداخل للمرضي المحجوزين بالمستشفي علي ذمة أمراض الجلطات بأنواعها، مضيفاً أن القسم مزود بعدد كبير من الأجهزة اللازمة للتأهيل الطبيعي منها جهاز التيار الكهربائي طرفين و ٤ أطراف، وجهاز السونار، والأشعة تحت الحمراء، جهاز الليزر، والشد، المخدات، والشمع.

ومن جانبه قال الدكتور احمد رشدي مسئول السونار بوحدة العلاج الطبيعي ان القسم يعمل طوال الأسبوع عدا أيام العطلات الرسمية، ويستقبل في اليوم الواحد ٣٠ حالة بواقع ٦٠ جلسة يومياً، بأجر رمزي، واضاف انه تم تخصيص أيام الاثنين والأربعاء للرجال، بينما تم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس للسيدات، لافتاً الي ان المريض بحتاج الي ٦ جلسات مدة الجلسة ٣٠ دقيقة ويكرر في حالة عدم التحسن الملموس.