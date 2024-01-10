حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الكورية

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لعدد 2296 سيارة كورية موديل ( ix35 ) لعامى (2013 - 2015 ) ، وذلك لفحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك للبدء فى حملة التغيير المجانى (لفيوز قاطع التيار) ، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المستهلكين .

وقال الجهاز أنه لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "16661 " ، وذلك للحجز المسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة ، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات والإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) ، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01000000329.