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الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حماية المستهلك : حملة استدعاء لبعض السيارات الكورية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلن جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لعدد 2296 سيارة كورية موديل ( ix35 ) لعامى (2013 - 2015 ) ، وذلك لفحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك للبدء فى حملة التغيير المجانى (لفيوز قاطع التيار)  ، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .

يأتى ذلك في إطار الإطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المستهلكين  .

وقال الجهاز أنه لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة "16661 " ، وذلك للحجز المسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد فى أقرب مركز خدمة ، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى شكاوى أو مخالفات والإتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) ، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01000000329.

الجريدة الورقية